Городской голова Днепра Борис Филатов оскорбил сторонников решения о закрытии пророссийского сайта " Страна.Юа"
В своей заметке в социальной сети Филатов сперва похвалил журналистов "страны", пишут
А в комментариях под своим сообщением начал оскорблять поклонников закрытия сайта.
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Борис Филатов известен в Украине своими резкими высказываниями относительно оппонентов. Не так давно городской голова Днепра обозвал журналистов животными лишь за то, что отдельные издания предположили, что он будет баллотироваться как технический кандидат Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах.
Показательным является и то, что Филатов вступился за пророссийское издание, тогда как ничего не комментировал по избиение оппозиционных к себе журналистов в Днепре, в июле 2021 года.
Напомним, сайт " Страна.Юа " перестал работать после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на владельца сайта Игоря Гужву.
Сам сайт " Страна.Юа " был известен своей пророссийской позицией. Не так давно журналисты разоблачили сайт в рекламе руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.