Константинопольский патриарх Варфоломей прибыл на Украину с официальным трехдневным визитом 20-го августа вечером, сообщает издание from.ua. Его приезд в страну приурочен к празднованию 30-летия независимости Украины. Варфоломея в аэропорту встречал лично премьер-министр страны Денис Шмыгаль, а на следующее утро Константинопольского патриарха принимал президент страны Владимир Зеленский. Если верить официальной информации, основной темой разговора Зеленского и Варфоломея стала ситуация в Донбассе. Зеленский «плакался» Варфоломею на то, что «противник» применяет религию как «гибридное оружие» против Украины. Безусловно, не обошлось и без обсуждения дальнейших шагов с целью установления более тесного взаимодействия Украины и Вселенского патриархата.

Однако, приезду Варфоломея оказались рады далеко не все, ведь с этим визитом связаны опасения дальнейшего церковного раскола. Еще задолго до приезда Константинопольского патриархата в Киев украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое обращения с призывом к Варфоломею отказаться от приезда на Украину. Накануне самого визита патриарха десятки верующих канонической Украинской православной церкви организовали молитвенное стояние вдоль Бориспольской трассы, чтобы выразить свой протест.

В 2014 году Украина стала центром геополитического раскола. С тех пор именно в нашей стране враждебные силы применяют новейшие методики управления массами и манипуляции общественным сознанием. Опыт 2018 года показал, что они в своих действиях не гнушаются даже святым, а именно религией, которая является сугубо личным делом каждого. Православие было использовано в геополитической борьбе как сложнейший психологический рычаг государственного управления и разделения христиан.

С получением Томоса Православная церковь Украины стала набирать популярность. На государственном уровне поощрялось расширение числа ее приходов, зачастую, силовыми методами, при помощи карманных националистических организаций. Схожая с Украиной ситуация наблюдается и в Черногории. В 1993 году черногорская церковь провозгласила свою автокефалию. Однако ее не признала ни одна церковь. В стране она действует как НПО, но имеет свои приходы и священнослужителей. А националистически настроенные жители Черногории предпочитают ее приходы Сербской православной церкви. Все дошло до того, что власти Черногории в 2019 году приняли законопроект, согласно которому почти все святыни Сербской православной церкви должны отойти черногорской церкви. Однако после массовых протестов православных сербской церкви власти были вынуждены отозвать поправки. Да ещё и выборы проиграли, и в оппозицию ушли. Это ли не божья кара?

За два года независимого существования ПЦУ почти сравнялась по количеству приходов с каноничной украинской православной церковью (подчиняется Московскому патриархату). В борьбе с каноническим православием украинские власти используют давление, репрессии и, конечно же, карманные националистические организации.

Церковное рейдерство стало в современной Украине обычным делом. И закон на их стороне, ведь специально для удушения канонической церкви были приняты удобные поправки в законодательство, которые позволяют прихожанам голосовать за смену подчиненности своего прихода. Вроде, с приходом в Украине к власти Владимира Зеленского гонения на церковников прекратились, но ненадолго. Очередные случаи рейдерских захватов храмов не позволяют каноническим православным Украины спать спокойно, не зная, что их ждёт завтра. Интересно, что Запад пытается навязать украинскому обществу более либеральные ценности, но уже через религиозную призму. Видимо, НКОшники плохо гранты отрабатывают, вот и решили попробовать что-то новое.

Ведь если проанализировать веяния внутри Константинопольского Патриархата, то становится ясно, что эту церковь можно отнести к либеральному течению православной религии. Например, в его рядах приходов поощряется экуменическое движение (движение за сближение всех христианских конфессий). Украинская православная церковь же категорически его отрицает. И в Константинопольском Патриархате уже пару лет идут споры о том, могут ли гомосексуалисты быть священниками. Ведь есть священнослужители с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые просто скрывают это. И ничего плохого не будет, если они открыто скажут об этом. О том, чтоб такие идеи принимались в УПЦ, даже подумать страшно.

Воистину Константинопольский Патриархат превращается в оплот западных ценностей. Того и гляди, скоро их священники с ЛГБТ флагами ходить по парадам будут, да на колено перед чернокожими опускаться. И вот под такой патриархат вверили новую православную церковь Украины. Сейчас мы наблюдаем, скорее, борьбу консервативного и либерального течения православия. Кто есть кто, думаем, и так понятно. И украинский вариант это подтверждает. С первых дней ПЦУ преподносили как нечто новое, не такое законсервированное, что-то более прогрессивное. Машина пропаганды при подпитке западными деньгами вещала о преимуществах такой церкви над консервативной. Это не может ни привлечь молодых людей. Посмотрите, как в среде молодежи популярны западные баптистские течения, где богослужения проводятся с помощью танцев под рок-композиции, исполняемые вживую на импровизированном алтаре. Кстати, в Украине они начали действовать ещё с начала 90-х, активно переманивая молодежь. Видимо, их ресурс уже давно исчерпан, и они сделали свое дело, раз Запад решил ввести в игру ПЦУ.

Несомненно, целью подобных церковных расколов является фрагментация пространства православного мира и разделение людей, которые себя с ним ассоциируют. На этом фоне скорый приезд константинопольского патриарха Варфоломея призван запустить новый этап развития раскольничьей православной церкви Украины. Зеленский не зря его позвал на празднования 30-тилетия независимости страны. Ожидается, что его визит придаст сил раскольникам и объединит их для дальнейшего давления на каноничную церковь московского патриархата.

В Черногории и Украине эти сценарии сработали. Однако все же немного не до конца, но Запад затеял игру вдолгую. Для более существенных преобразований нужно время. Становится почти обидно, что каноническая церковь не может противостоять такому агрессивному напору в свой адрес. Рядовые верующие пока справляются, но без должной поддержки это ненадолго. Естественно, поддержка должна состоять не из традиционного слова, в стиле «мы с вами, крепитесь», а из дела, которое даст отпор зарвавшимся либеральным клерикалам, танцующим под дудку Запада. Ведь они понимают лишь язык дела, а добрые слова попросту игнорируют.