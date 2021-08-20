В программе «Что дальше?» на канале Знай 24 политолог Руслан Бортник рассказал свое мнение по поводу неожиданных кандидатов на выборах, а также о том, когда и при каких условиях выборы могут появиться на горизонте.

«Абсолютно неожиданные кандидаты вообще не могут появиться. Могут, но не имеют никаких шансов. Можно создать неожиданного кандидата, но только из человека, у которого уже высокая узнаваемость. Хотя бы на уровне 35-50% в обществе. Есть узнаваемость – может быть рейтинг, нет узнаваемости – очень сложно его сделать», - считает Бортник.

По мнению политолога, это особенно сложно сделать за короткое время избирательных кампаний, даже практически невозможно. Что касается выборов, Бортник отметил, что на горизонте их пока не видит. Но, считает он, они могут появиться вследствие политического кризиса, если он возникнет в политической системе осенью-весной следующего года.

Он отметил, что в этом контексте имеют значение множество факторов, в частности в разрезе международных отношений.

«Посмотрим, чем завершатся международные визиты президента, посмотрим, какое эхо даст близкая к провалу Крымская платформа. Посмотрим, чем завершится женевская история Байдена и Путина, и будут ли реализованы их договоренности до конца года, какие будут отношения между Россией и Западом. Все это будет предопределять политическую картину и ситуацию в Украине», - заявил Бортник.

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