В своем блоге политолог Тарас Загородний прокомментировал попытки власти распространить свой контроль на как можно большее количество финансовых потоков населения и заявил, что такие инициативы не являются правильными.
Как рассказывает ведущий, власти решили отслеживать теперь все покупки населения. То есть, говорит он, это контроль над всеми заработанными средствами украинцев и их затратами. «Эти деньги в их понимании должны быть у государства», - говорит он.
По этому поводу Загородний даже иронизирует, мол, теперь власть хочет контролировать и источники заработка, и намерения расходов - кто и зачем купил себе квартиру, дом и тому подобное. Также он считает, что этими действиями власть хочет заставить население платить большие налоги - тогда средства будут под ее контролем. «Ребята платите большие налоги, потому что нам не хватает», - говорит политолог.
Попутно ведущий отмечает, что власть и так не дает возможности бизнесу нормально развиваться, чтобы тот соответственно платил украинцам высокие зарплаты. Тем не менее, Загородний делает такой вывод: «Государство уверено, что вы что-то ребята зажрались».
Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что платить налоги нужно с доходов определенного уровня.
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Также Politeka писала о том, что Загородний поразмыслил о том, можно ли привлечь в Украину трудовых мигрантов.