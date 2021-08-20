В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политический аналитик Максим Маньковский поразмыслил о том, насколько вероятен повтор афганского сценария в Украине.

Аналитик обращает внимание на то, что его коллеги постоянно сравнивают Афганистан с Украиной и оценивают вероятность повторения здесь Афганского сценария. Тем не менее, сам он убежден, что ситуации в этих странах разные, а значит и сравнивать нечего.

В частности, Маньковский обращает внимание на разницу в помощи от США: «Американцы вкладывали триллионы долларов в Афганистан, а в Украину – нет». Попутно он вспоминает 2014 год, когда армия была вооружена только благодаря волонтерам. А афганцы, говорит эксперт, доказали свою готовность защищать государство только с американцами за спинами. «У украинцев совершенно иная ментальность, нежели у афганцев», - констатирует гость программы.

Тем не менее, говорит он, и помощь американцев вылезла боком: «В определенный момент в США поняли: от этой помощи коррупция в стране только расцветает». Чтобы не быть голословным, Маньковский напоминает, что в течение 20-летнего пребывания американцев в Афганистане наблюдается увеличение потоков наркотрафика.

В то же время аналитик предполагает, что Украина могла бы совсем иначе строить свою внешнюю политику, если бы имела такой же статус для США, что и Афганистан: прежде всего разговор бы велся с союзниками и была бы их поддержка. «В Украине совсем иная ситуация: у нас не было поддержки ни США, ни Европы», - подчеркивает он.

Также Маньковский акцентирует на том, что поддержка должна быть реальной, а не существовать в форме заявлений или меморандумов. «Пусть лучше нам дадут конкретные вооружения, конкретные технологии, по которым мы сможем сами делать оружие», - подчеркивает эксперт. Попутно он вспоминает заявления президента Зеленского о необходимости обновления, а скорее создания военно-морского флота и утверждает, что именно с этим Украине могли бы помочь.

Как сообщала Politeka, Климкин рассказал, зачем американцы были в Афганистане.

Также Politeka писала о том, что Корчилава рассказал, что могут украинцы вынести для себя из последних афганских событий.