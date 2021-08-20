Как сообщает Центр информации УПЦ, Марфо-Мариинская обитель создана по инициативе настоятеля одесского храма «Всех скорбящих Радость» протоиерея Иоанна Гориа.
Сестры милосердия занимаются благотворительной и миссионерской деятельностью, пишет Znaj.ua.
«Сестры милосердия раздали 395 тыс крестиков, иконок и 180 тыс Евангелий. Сестры проповедуют в училищах, вузах, школах, детсадах, на улице, в транспорте. В Киеве и Одессе посещают больницы, передают лекарства и продукты для нуждающихся, оказывают духовную поддержку. Люди очень благодарны, ведь сейчас очень сложное время и они не всегда могут даже прийти в храм. И Церковь пошла к людям, по слову Спасителя», - поделился духовник сестричества протоиерей Иоанн Гориа.
В Марфо-Мариинской обители несут послушание ухода за больными и нуждающимися девушки и женщины, которые со временем смогут принять здесь и монашеский постриг. Сестричество действует в Киеве и Одессе.
«За годы своего служения сестры раздали сотни тысяч крестиков, Евангелий, молитвословов, они посещают больницы и своей миссией проповедуют людям о Боге, свидетельствуя об Истине. Являясь матерями, женами и бабушками, сестры милосердия в свободное от работы время приходят в Марфо-Мариинскую обитель и совершают добрые дела», - отметили в пресс-службе Одесской епархии.
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Более 18 лет при храме «Всех скорбящих Радость» действует столовая для бездомных, принимающая более 200 человек в день. Уже более 10 лет отец Иоанн совершает панихиды для бездомных, а сестры милосердия Марфо-Мариинской обители кормят нуждающихся, а также раздают им крестики, иконки, просфоры, проповедуют.
В благословение за труды милосердия одесскому сестричеству 19 августа вручили памятный знак Русской Православной Церкви Заграницей.
Знак отличия в 100-летие преподобномученицы великой княгини Елизаветы- основательницы древней Марфо-Мариинской обители милосердия от имени Первоиерарха РПЦЗ митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского Илариона сестрам вручил митрополит Агафангел.
Архиерей подчеркнул, что эта награда - «свидетельство признания особых и непростых трудов, которые совершают сестры, проявляя милосердие и любовь к ближнему».
«Труды протоиерея Иоанна Гориа и сестричества высоко оцениваются не только нашей Церковью, а и Православной автокефальной церковью, которая находится в США», - сказал митрополит Агафангел.
Как сообщалось ранее, в Одессе по инициативе протоиерея Иоанна Гориа Украинская Православная Церковь открыла «Аллею верности, любви и примирения», посвященную семейным ценностям.