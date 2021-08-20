Кабинет министров Украины принял решение, что с людей пенсионного возраста будет взыматься налог на вторую пенсию.



Сообщает сайт Hyser.



Есть информация, что на территории Украины хотят ввести накопительную систему, которая касается пенсий. Есть вероятность, что такую систему накоплений пенсии могут ввести уже в этом году. На так называемую Вторую пенсию» будет припадать налог, который необходимо будет платить через 2 или 3 года, то есть, к 2024 году.

Эти слова подтвердила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По словам Марины Лазебной, на данный момент Кабинет министров Украины усердно сотрудничает с депутатами, чтобы этот законопроект был как можно быстрее рассмотрен в Верховной Раде Украины. Если же он вступит в силу уже в 2021 году, то первые налоги будут взыматься в 2024 году.

Есть информация, в которой можно узнать, как же будет работать эта накопительная система пенсий. Жители Украины будут собирать по 4% от своей ежемесячной зарплаты на специальной счет, который они могут открыть в специальном для этого фонде. Эти деньги будут инвестированы в специальные фонды. По достижению 60-ти лет человек сможет получать пенсию со своих же накоплений.

Стоит отметить, что необходимый стаж никто не отменял, человек будет вынужден собирать отложения в размере 4% на протяжении 35 лет. Если человек получает, в среднем, 15 тысяч гривен ежемесячно и выделяет по 4% на специальный счет, то его вторая пенсия сможет составлять около 3 тысяч гривен ежемесячно.

Очень важно отметить, что на сегодняшний день наших пенсионеров эти нововведения никак не затронут. Кроме этого, важно знать, что такую реформу когда-то планировала Европа, но она от этого отказалась, даже не приняв ее Еще в 2016 году Украина взяла на себя обязательство о социальных выплатах на международном уровне. Но в 2017 году уже была принята первая реформа, которая включила в себя повышение пенсий. Именно из-за этого будущие выплаты пенсий будут значительно ограничены. Теперь же идет речь о том, чтобы внедрять второй обязательный уровень для накоплений.