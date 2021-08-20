В интервью в программе «Что дальше?» на канале Знай24 политолог Руслан Бортник рассказал, о чем, по его мнению, свидетельствует смерть мера Кривого Рога Константина Павлова. Эксперт уверен, что этот инцидент характеризует всю украинскую политическую систему.

Политолог считает, что смерть чиновника показывает состояние наших политических элит.

«Эта смерть показывает, какие ужасные процессы идут за кулисами управления, за кулисами власти. Ужасные процессы, которые приводят к таким смертям. При чем неважно, это убийство или самоубийство – в любом случае, это насильственная смерть. Человек явно хотел жить, имел планы, и даже если это самоубийство – это значит, что его заставили, подвели к этой черте», - считает Бортник.

По его мнению, это характеристика нашей системы, которая до сих пор работает не по закону и не по правилам, а часто даже не «по понятиям», а по каким-то абсолютно звериным нормам и пожирает тех людей, которые оказываются вне этой системы или оказываются слабыми, чтобы работать в ней.

Бортник также отметил, что эта ситуация вызывает ассоциации со многими инцидентами, которые случались в недавней украинской истории. В пример он приводит Чечетова, который выбросился с окна, странные смерти Семенюк-Самсоненко и других – людей, которые не являются сердцем коррупции или управления, играют определенную роль в этой системе, которая их доводила.

«Наша история, к сожалению, преисполнена такими вещами. При этом ключевые игроки, большие, реальные левиафаны, которые стоят за этими процессами, спокойно себе живут и процветают. Мы понимаем, кто стоит за этими процессами, но и утверждать не можем», - говорит Бортник.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что нападки Лукашенко на украинскую власть - это попытка вызвать обратную реакцию.

Также Politeka писала о том, что Рыбчинский рассказал о критике прилета Ермака в Вашингтон.