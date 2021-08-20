Удастся ли Соединенным Штатами и Кубе установить нормальные отношения? Этот вопрос рассматривает Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Украине и в Республике Молдова Натача Диас Агилера в программе Руслана Бизяева «Культ Личности».

По словам посла, при президенте Трампе американо-кубинские отношения значительно ухудшились. «Все, что было достигнуто до этого позитивного — все было отменено», - констатирует она.

Тем не менее, Агилера отмечает, что со сменой власти в США удалось убедиться в обратном: улучшить отношения двух стран нельзя. Она утверждает, что Администрация Байдена уже работает в этом направлении. «Наши две страны смогли сесть за стол переговоров и проанализировать все, что касается нормализации восстановления наших отношений», - подчеркивает гостя программы.

Чтобы не быть голословной, посол рассказывает о возобновлении полетов из США в 8 провинциях Кубы, о разрешении заходить в порты кораблям и приезжать на Кубу части американцев.

Это, подчеркивает Агилера, конкретные действия, которые показали, что не все потеряно и американо-кубинские отношения не расторгнуты полностью. «Всегда если есть желание восстановить отношения, которые Куба всегда желала нормализовать — путем переговоров этого можно достичь», - заключает посол.

Как сообщала Politeka, Агилера заявила, что Трамп усилил блокаду Кубы.

Также Politeka писала о том, что Арестович рассказал, что происходит за кулисами приезда в США украинских дипломатов.