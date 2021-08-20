Последние афганские события стали для исламского мира символом поражения Запада и собственным подъемом. Тем не менее, простые люди переживают из-за провальной организации эвакуации. Подробнее об этом рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Прежде всего Климкин предлагает посмотреть, что пишут в социальных сетях и СМИ: «Это безумный подъем, даже есть сравнение с арабскими завоеваниями, то есть для людей в исламском мире это такой мегатолчок». Итак, он констатирует, что впервые после сдерживания исламского государства на Ближнем Востоке и в Африке произошла история успеха - это путь Талибана. Такого мнения, подчеркивает экс-министр, придерживается исламский мир.

Зато остальной мир, замечает он, акцентирует на других моментах: «Мы смотрим на аэропорт как на бардак с точки зрения эвакуации и для нас это эмоционально больно, людей жалко». Тем не менее, говорит Климкин, исламский мир видит в этих событиях только символ того, что Запад потерпел поражение.

Далее он объясняет, что Талибан является смесью более и менее мощных кланов, которые функционируют вместе. Но Климкин убежден, что это функционирование будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать угроза извне. Другие же возможные конструкции в исламском мире экс-министру предсказать трудно.

Тем не менее, он считает, что события в Афганистане - не единичный случай и такие «эмоциональные цунами» еще пройдутся всем исламским миром. «Сейчас могут быть очень забавные конфигурации, не вокруг Афганистана, а вообще в исламском мире. Например: Турция, Катар и талибы», - рассказывает Климкин. Экс-глава МИД конкретизирует, что в этой неоднородной структуре Турция хочет распространять тюркское влияние, позиция Катара в арабском мире вообще специфическая, а талибы таковы в принципе по определению.

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