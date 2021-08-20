Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал о многовекторной политике. По его словам, у Украины должен быть один вектор – проукраинский.

«Янукович подумал, что он великий игрок: начал играть с Россией, ЕС и самое страшное, что начал играть с украинским народом», - отметил Атаманюк.

По мнению эксперта, метаться от направления к направлению – неправильно, потому что как показывает история это к хорошему не приводит.

«Мы всё время играем с этими векторами, а вектор должен быть один – проукраинский. Когда ты ведешь проукраинский вектор, тогда Америка, Китай и Россия тебя уважают», - подчеркнул Атаманюк.

Как отметил эксперт, власть должна полностью действовать в своих интересах и проповедовать вектор, который выгоден своей стране, тогда, по мнению Атаманюка, и другие страны зауважают нас.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, как Украина может обогатиться на своей ГТС.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка, что мы зашли в такой этап экономического движения, который характеризуется словом «стагфляция».