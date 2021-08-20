Депутат Киевского городского совета от фракции «Голос» Алина Михайлова, борется против российского проекта мемориального комплекса в Бабьем Яру.

Свои мысли она высказала в интервью Kyiv.Press.

«Нет никаких причин не поддерживать украинский проект, который скоро будет представлен на публичных площадках», - говорит Алина Михайлова.

По ее словам, нет основания, чтобы не поддерживать украинский проект, он не связан с российским капиталом и не легализует «теплые отношения с русскими»

Михайлова уверяет, что есть иностранные западные инвесторы, которые готовы вложить реальные деньги в украинский проект мемориального комплекса.

Говоря о Вакарчуке, депутат говорит, что он абсолютно безответственно относится к своей политической деятельности и к людям, которых он привел во власть: «Куда он завел людей и что сейчас с этим произошло - это его ответственность в том числе».

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