Что ждет Украину в ближайшем месяце? Подробнее об этом рассказала астролог, нумеролог и психолог Розалия Романова в новой программе «Главное» на канале «MY.UA».

Романова рассказывает, что согласно нумерологии сейчас идет пятый личный год, а это год перемен. Кроме этого, добавляет она, скоро наступит пятый личный месяц. «Сентябрь будет месяцем перемен в году перемен», - подчеркивает астролог.

По ее словам, это отразится на всей Земле, но Украина обычно в центре всех мировых событий. «Поэтому у нас этих перемен будет больше, чем у всех», - предупреждает гостя программы.

С другой стороны, Романова советует сейчас не терять возможность и использовать последний месяц на отдых, на встречи, на общение, то есть, передвигаться, пока это разрешено. Эксперт предупреждает, что с 15 сентября может начаться жесткий локдаун и тогда уже о передвижении можно будет забыть.

Далее гостя программы обращается к другим календарям. «По восточному календарю у нас год быка. Бык такое животное, которое, с одной стороны, может спокойно пастись, а может и поднять на рога», - рассказывает она. По ведическому календарю, говорит нумеролог, этот год называется «повна», что означает и лодка, и наводнение. «Это значит, что у нас будут катаклизмы, которых будет больше, чем обычно, но будет спасение», - заключает она.

Как сообщала Politeka, Романова посоветовала украинцам действовать, пока Новая Луна в созвездии Льва.

Также Politeka писала о том, что Романова рассказала о прогнозах для Украины на картах таро.