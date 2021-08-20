Пластический хирург Анастасия Игнатьева рассказала, что делать девушкам которые не могут похудеть работая в спортзале, соблюдая диету и прилагая все усилия, пишет Клатч.

«Я как хирург очень часто сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят пациенты с фразой: «Мне все говорят, что я лентяй. Мне говорят: иди в зал и ничего в рот не бери, а я целыми днями в зале и, поставь мужика рядом, даже он не сделает столько упражнений, сколько делаю я».

В таком случае проблема заключается в том, что девушки набрали вес из-за каких-то сбоев в организме: изменений в гормональном фоне или после беременности, и не могут похудеть. Сложность состоит ещё и в том, что растянутую из-за набора веса кожу невозможно убрать естественным путем. Соответственно девушки не могут вернуть желаемую форму не из-за лени, а из-за того, что организм немного подвел их. Именно в таком случае на помощь приходит хирург. Его задача – убрать проблему и вернуть телу желаемую форму – дать женщине уверенность снова ходить в обтягивающей одежде или тренироваться в зале, не думая, что у нее шлепает фартук.

Девушки действительно очень страдают из-за подобных проблем. Пациентки пытаются скрыть фартук с помощью утягивающего белья, но это создает страшнейший дискомфорт. Девушки приходят ко мне на консультацию, снимают утягивающее белье, а фартук полностью запревший и запотевший. Особенно тяжело справляться с проблемой летом, когда очень жарко и кожа потеет: девушкам приходится даже подкладывать под фартук салфетки. Все это создает огромные неудобства и причина данной проблемы вовсе не лень. Это именно тот случай, когда с телом должен поработать пластический хирург», – рассказывает врач.

Пластический хирург Анастасия Игнатьева специально для Клатч рассказала о технике липомоделирования.





«В пластической хирургии возможно создать идеальный живот. Это ни в коем случае не подразумевает плоский живот. Иногда хирурги слишком сильно натягивают живот вниз. Впоследствии выделяется огромный пупок и к тому же остается прямой шов внизу. После подобного хирургического вмешательства сразу видно, что женщина была прооперирована, поэтому ко мне приходят пациентки и просят: «Только не так!»

В своей работе мы комбинируем пластику и липосакцию, используя современные методики. В результате следов от операции на теле не остается. Сначала мы вырисовываем центральную – белую линию живота. Затем –параллельные линии, которые подчеркивают кубики пресса и в конце – косые мышцы.

Подобные операции основываются на том, что живот состоит из нескольких слоев: сначала залегает мышца, её накрывает фасция (оболочка из соединительной ткани), затем следует первый – большой слой жира, его снова покрывает фасция, а над ней находится слой мелкого жира и в конце кожа. Во время операции мы практически полностью забираем глубокий слой жира: вычищаем его и тем самым придаем животу красивую форму. Затем мы моделируем второй, верхний слой жира с помощью канюли и аккуратных техник: проходим и забираем, например, только центральную полосочку или только косые. Помимо этого, мы забираем весь жир с области талии, чтобы вырисовалась осиная талия.

Если проработать все слои правильно: чувствовать их и следовать нужным линиям и векторам, то получится потрясающая работа. Однако, эффект от липомоделирования видно не сразу. Девушки должны ждать конечного результата в течении года. Иногда уже через полгода пациентки присылают фотографии со словами: «Посмотрите, я накачала пресс. Не только вы поработали!» А мы понимаем, что на самом деле прошло время, сошел отек и вырисовалась наша тонкая хирургическая работа.

Липомоделирование тела сейчас на пике популярности, поскольку следов от подобных хирургических вмешательств не остается. Тело выглядит максимально естественно, и при этом мы имеем возможность изменить анатомию и структуру женщины: если до этого фигура напоминала боченочек, то после липомоделирования тело становится худым, с красивыми и женственными линиями.

Липомоделирование

В использовании метода липомоделирования есть свои нюансы: некоторые хирурги выбирают неправильные векторы либо перепрыгивают между слоями тканей во время работы. В таком случае после операции могут появиться различные бугристости, спайки и даже образоваться некроз. Наблюдая за работами коллег, я часто замечаю, что после операции пресс не соответствует реальной анатомии: естественное расстояние между линиями уменьшается и создается неестественный эффект. Липомоделирование – это очень деликатная работа. Нужно хорошо представлять эстетические линии, чтобы получить качественный результат», – рассказала пластический хирург.

Более детально на этот и другие вопросы Анастасия Игнатьева ответила в интервью для Клатч Онлайн:



