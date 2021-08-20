Госэкоинспекция получила жалобы от гомадян относительно работы ООО "Рудомайн", поэтому в ближайшее время будет начата внеплановая проверка предприятия
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время рабочего совещания в Кривом Роге, передает Znaj.
«ГЭИ получила жалобы от граждан относительно деятельности ООО «Рудомайн», поэтому в ходе встречи обсудили проведение внеплановой проверки предприятия, которое является одним из крупнейших производителей железорудного сырья в регионе», - отметил Андрей Малеваный.
Он добавил, что недавно Госэкоинспекция завершила внеплановую проверку ПАО «Арселормиттал Кривой Рог», где было обнаружено выбросы загрязняющих веществ в воздух, отсутствие мер по пылеподавления и еще ряд значительных нарушений экологического законодательства.
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"Сейчас инспекторы готовят предписания по устранению нарушений и рассчитывают убытки за ущерб окружающей среде, которые будут предъявлены предприятию», - подчеркнул Андрей Малеваный.