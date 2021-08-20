Госэкоинспекция провела радиологический контроль территорий, граничащих с предприятием ГП Шахта «Юный коммунар», и не выявила превышений радиационного фона

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет Znaj.

"Данные измерений, проведенные 18-19 августа:

- м. Светлодарск - 0,18-0,19 мкЗв/ч;

- г. Торецк-в среднем 0,13 мкЗв / час;

- м. Мариуполь - 0,09-0,11 мкЗв/час.

Эти показатели не превышают максимально допустимую норму радиационного фона, которая составляет 0,3 мкЗв/ч», - отметил Андрей Малеваный.

Он напомнил, что шахту «Юный коммунар» затапливало грунтовыми водами в результате контролируемого ядерного взрыва, осуществленного в 1979 году для снижения вероятности выбросов метана. Сегодня предприятие находится на неподконтрольной территории и в случае отсутствия откачки вод существует угроза попадания радиации в водоносные горизонты.