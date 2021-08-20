Богатство и бедность – понятия относительные, и в разных странах определяются по-разному. Кого можно считать бедным в Украине? Этот вопрос в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» рассматривает экономический эксперт Юрий Гаврилечко

«Бедным в нашей стране считается такое домохозяйство, у каждого из членов которого месячный доход меньше восьми тысяч гривен. Это около трёхсот долларов. Таково мнение самих граждан. Официальная цифра в два раза меньше. Если на одного члена семьи доход составляет выше 22 тысяч гривен, то это уже средний класс. А среднее украинское домохозяйство – это три человека, из которых только один работает. Следовательно, этот человек должен в месяц зарабатывать 24 тысячи гривен только для того, чтобы считаться бедным. А чтобы попасть в средний класс, он должен обеспечить своей семье доход минимум 66 тысяч гривен. Понятно, насколько это реально», - рассказывает эксперт.

Он отмечает, что обмануть реальность невозможно.

«В Украине все цены – европейские. У нас продукты питания стоят дороже, чем в соседних государствах. Стоимость коммунальных услуг уже превысила польский уровень, а отопление стоит дороже, чем в Москве. А зарплаты-то остаются украинскими. При этом 66 тысяч гривен – это две с половиной тысячи долларов, то есть среднеевропейская зарплата. Следовательно, при украинских ценах и такая зарплата должна быть средней», - говорит Юрий Гаврилечко.

Как сообщает Politeka, ранее Госстат назвал украинские регионы, в которых еда и коммунальные услуги стоят дороже всего.

Также Politeka сообщала, что, по данным Нацбанка, рост реальной зарплат не покрывает потребительские нужды украинцев.