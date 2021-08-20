Бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» дал оценку событиям в Афганистане. По его словам, исламскому миру нужен только эмоциональный толчок для начала подобных волн

«Американцы зашли в Афганистан. Для чего они формально зашли? Вроде, чтобы бороться с Аль-Каидой, то есть желание было спроектировать свое влияние, но бороться. Затем началась история «за»: всегда есть борьба против чего-то и есть борьба за что-то. Началось построение нового Афганистана», - отметил Климкин.

Как отметил экс-министр, на министерских встречах по Афганистану обсуждалась коррупция, Багдад и отсутствие правильной истории. По словам эксперта, борьба «против» этого нового Афганистана оказалась успешнее, чем борьба «за».

«Я считаю, что по мусульманскому миру будут ходить время от времени эти волны, «цунами». Цунами же возникают неожиданно, это может быть какой-то эмоциональный всплеск, условно как самосожжение в Тунисе – это может быть один эмоциональный повод», - сказал Климкин.

Климкин рассказал, что во время его последней встречи с Нетаньяху, израильский политик сказал, что это средневековые войны, которые сейчас ведутся современным оружием.

«То, что происходит вокруг Афганистана – это действительно была средневековая война, которая происходила современным оружием. Безопасность пытались выбить, а сейчас ее будут покупать», - сказал Климкин.

Как сообщала Politeka, Корчилава рассказал, как РФ привязала к себе всю Центральную Азию.

Также Politeka публиковала слова Корчилавы об Афганистане: Украинцам стоит задуматься над этим.