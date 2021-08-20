Заместитель городского головы Киева – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в программе Сергея Дойко «Личность» заявил, что разрешения властей на проведение дрифта на Софийской площади в Киеве не было

«Был отказ. Было официальное письмо от непосредственно, если я не ошибаюсь, продакшна. Это письмо было подано с нарушением сроков. Поскольку подготовка любого мероприятия, особенно с привлечением техники, механизмов и автомобилей, предполагает, во-первых, привлечение различных служб. Это и скорая помощь, это и полиция, это и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям или спасатели, которые находятся в структуре КГГА. Должно быть ограждение, должно быть определенное ограничение движения пешеходов. И это требовало выдачи распоряжения Киевской городской государственной администрации», - говорит Бондаренко.

По его словам, организаторы дрифта подали письмо всего за несколько дней до проведения мероприятия, поэтому городские власти дали письменный отказ именно на этом основании. Он уточнил, что отказ был дан именно до проведения мероприятия.

«Насколько по состоянию на данный момент я понимаю, то продакшн не проинформировал заказчиков о том, что такой отказ был. Я бы с этим продакшном по крайней мере дальше не работал бы, независимо от заказчика. Потому что кроме нивелирования полученного отказа... Давайте даже не смотреть на имущество. Что с той плиткой, уже Бог с ней... Но поставлены под угрозу жизни людей. Потому что отсутствие спасателей на месте, не дай Бог, что-то произошло бы – был бы летальный случай», - сказал заместитель городского головы Киева.

Бондаренко отмечает, что городские власти не информируют правоохранителей о том, что выдали отказ на проведение какого-либо мероприятия. По его мнению, между городской властью и правоохранительными органами должна быть коммуникация.

«Мы сегодня говорим о том, что в порядок предоставления разрешения на проведение таких мероприятий будет обязательно внесено, что правоохранительные органы, киевские правоохранители будут получать копию отказа», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Томенко высказался о дрифте на Софийской площади: «Становится "модным" показательное хамство с последующим так называемым извинением».

Также Politeka писала, что у Alyona Alyona возникли проблемы с законом из-за дрифта на Софийской площади.