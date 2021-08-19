Игорь Кондратюк – известный шоумен, продюсер и телеведущий, который прославился благодаря программе "Караоке на Майдане".

Как пишет Hyser.ua, в последние годы он был судьей на талант-шоу, спродюсировал телесериал, а также перешел на "5 канал" вести авторское Late Night Show. Конечно, после столь бешеного ритма жизни захотелось на отдых, вот только шоумен не представлял, что он станет экстримальным.

Так, музыкальный продюсер Игорь Кондратюк отправился в отпуск вместе с семьей в США. Раньше он радовал поклонников яркими фотографиями из Лас-Вегаса, штат Невада, а теперь переместился в Каньон Антилопы на севере штата Аризона. Именно там его и постигло бедствие.

Так, музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что во время урагана в США на его машину упало дерево. Случилось это 17-го августа, а шквалы ветра были настолько сильны, что 59-летний мужчина за всю свою жизнь такого не помнит.

Как сообщил Игорь Кондратюк в Instagram автомобиль был арендованным, но, к счастью, застрахованным, поэтому все ограничилось только испугом.

"Возле отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это было мое арендное авто! А я еще вчера радовался, что поставил машину в тень", - написал Кондратюк.

Подписчики по-разному отнеслись к тому, что произошло. Кто-то искренне порадовался, что "дерево молоденькое не большое", поэтому звезде телевидения повезло, а кто-то отреагировал с сарказмом, что, мол, "в Кирилловке, было бы безопаснее".

К слову, Игорь Кондратюк с 2004-го по 2012 год занимался продюсированием победителей проекта "Шанс", среди которых были артисты Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская, Ирина Воронова.