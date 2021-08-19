Визит Нацкорпуса с целью обратить внимание общественности на завод с антисанитарными условиями, который поставлял хлеб в школы и больницы, журналисты оценили как акт рэкета. Об этом рассказал лидер партии «Национальный корпус» Денис Сокур в своем Telegram.

«По данным Госпродпотребслужбы, первые нарушения на Лебединском хлебозаводе были выявлены ещё в декабре 2018 года, когда мы и близко не знали об этой ситуации. Акцентирую ваше внимание, что проверка была плановой, и так называемый бизнесмен знал о ней заранее и мог подготовиться: хотя бы помыть формы для выпекания хлеба в больницы и школы», - отметил Сокур.

По словам националиста, через 2 месяца Госпродпотребслужба вновь пришла на завод проверить, как были устранены недочёты, но директор завода не пустил их, потому что ничего не исправил. Как отметил Сокур, Нацкорпус тогда не знал об этой ситуации. Также, Сокур подчеркнул, что на заводе были замечены тараканы и мертвая мышь.

«Месяцами ничего не менялось, и завод продолжал работать в антисанитарии и не пускать инспекторов на проверки. И только летом 2020 года об этой ситуации узнали мы и прибыли на предприятие с общественным контролем и журналистами», - сказал лидер Нацкорпуса в Сумской области.

Как отметил Сокур, данный визит Нацкорпуса на хлебозавод журналисты в своем сюжете высветлили как случай рэкета и указали, что Нацкорпус устроил «90-е» в Сумской области. Но, по словам националиста, сюжет полностью не соответствует журналистским стандартам и не имеет доказательств. Сокур проводит связь между датой выпуска этого сюжета и начала активных действий власти по прессингу Нацкорпуса, потому что сюжет вышел недавно, а их визит на завод состоялся год назад.

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