Как отреагирует экономика Украины на снижение тарифов? На эту тему рассуждает экономический эксперт Андрей Новак в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Как отмечает эксперт, каждый потребитель будет рад платить меньше, но это не может положительно отразиться на экономике государства. «Нет, это просто дает возможность людям немножко – вот на тех 15-20% – сэкономить, поменьше потратить. Но это не толчок для экономики!», - подчеркивает он.

Зато толчком для экономики, говорит Новак, будет программа «большого производства». Тем не менее, отмечает он, производство в государстве ежегодно сокращается, а импорт - увеличивается. «Не трудно догадаться, куда эта дорога нас заведет. Она нас уже завела туда, где мы есть», - рассуждает гость программы.

Чтобы не быть голословным, он ссылается на прошлогодние данные Евростата: во всей Европе самые низкие доходы в Украине. «На последнем месте в Европе мы по доходам, то есть по зарплатам и пенсиям», - констатирует Новак.

Прежде всего он говорит о пенсионерах, которым государство выплачивает сумму ниже, чем счет в отопительный сезон. Попутно эксперт напоминает, что в Украине 2 тысячи гривен - это сумма минимальной пенсии, а средней – 3 тысячи. «Практически все пенсионеры считают себя бедными», - отмечает он. И на эти выплаты, говорит Новак, пенсионеры должны покупать и другие товары, цены на которые постоянно растут. В общем гость программы заключает, что бедными себя называют в принципе 2/3 населения.

Как сообщала Politeka, Новак пояснил, зачем власть сначала повысила, а затем снизила тарифы.

Также Politeka писала о том, что Новак сравнил экономику с океаном: заплывают киты - за ними плывет меньшая рыбка.



