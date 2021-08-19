Человек сегодня производится под товары, которые будут произведены в будущем. В этом, собственно, и заключается виртуальность. Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал доктор философии Сергей Алушкин.

«Можно к этому иметь разное морально-этическое отношение, но это научный факт, с которым приходится считаться. Точно так же как попытки отделять товары от услуг, что услуга – это невиданный вид товара. Главное доказательство, что товар и услуга это одно и то же – это то, что мы их можем обменять на деньги или друг на друга. Тем не менее, в условиях виртуализации нам дают такие вроде бы товары, а вроде бы не товары вне зависимости от того, хотим мы их потреблять или нет», - говорит он.

Можно, конечно, отказаться от использования социальных сетей или ютуба. Но тогда твоя жизнь не будет полноценно общественной. Ты будешь какой-то девиацией, и ты не будешь в курсе того, что происходит, продолжает философ.

«Можно, конечно, выстроить систему убеждений, очередную тотальную идеологию для себя лично: что я аскет, а за такое потребление или за другое. Но, тем не менее, это все находится внутри одного общества. Она имеет определенную тотальность. Как религиозный фундаментализм, допустим, в арабском мире, где все строго подчинено иерархии или идеологии. Или в западном мире, абсолютно любую идеологию возьмите: фашизм, капитализм, коммунизм, либерализм. Это все формы идеологий, которые дают человеку мнимую целостность», - рассказывает ученый.

Однако, несмотря ни на что, для таких людей тоже возникают свои фрагментарные коллективы, где они и существуют и потребляют определенный образ жизни.

«Создают себя под те товары, которые будут произведены в будущем. Например, влажная салфетка, которой многие из нас пользуются сегодня. Тем не менее, на рынке влажные салфетки появились гораздо раньше, чем потребность во влажных салфетках. Вещь сначала производится, а потом обосновывается образ жизни, чистота, гигиена. Происходит некоторая игра на невротических симптомах человека, его желании постоянно мыть руки», - объясняет Алушкин.

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