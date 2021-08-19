Что происходит за кулисами приезда в США украинских дипломатов? Подробнее об этом рассказал спикер Трехсторонней контактной группы, внештатный советник председателя Офиса Президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла UA».

Как рассказывает гость программы, главный в этой делегации - руководитель Офиса Президента Ермак как представитель Зеленского. «Ермак общался по протоколу преимущественно с Салливаном, советником по национальной безопасности», - отмечает он и добавляет, что это высокая должность, которая позволяет ему в определенной степени определять политический курс и общаться с президентом.

В то же время Арестович комментирует те унижения, которые неоднократно звучали в сторону председателя Офиса Президента за его визит в Вашингтон. По его мнению, люди намеренно так выражаются. «Они прекрасно знают, кто такой Ермак, и вообще, руководитель Офиса Президента. Но они так пытаются унизить. Ермак - это большое зло, как они считают, вообще шпион и так далее», - говорит спикер ТКГ.

Со своей стороны он спрашивает, как тогда так сложилось, что с этим якобы российским шпионом общался советник национальной безопасности США Салливан и как американские спецслужбы это допустили. «Хотя, по их логике, и Салливан тоже шпион, а заодно и Байден с Блинкеном. Это сбор российских шпионов в Вашингтоне», - иронизирует Арестович.

Гость программы сообщает, что поддерживал контакт с Ермаком во время визита украинских дипломатов и тот положительно оценил ход дел. «На лице были правильные эмоции, с учетом того, что он добился, чтобы госпожа Меркель приехала сюда 22 августа», - утверждает он. Арестович отмечает, что заявления об исключении Украины оказались ложными.

Как он рассказывает, Кулеба общался с Блинкеном. «Потому что руководитель Госдепа - это фактически министр иностранных дел Соединенных Штатов», - объясняет руководитель ТКГ. Он добавляет, что речь идет и об оборонной сфере, и об энергетической, и о безопасности Черноморского и Азовского регионов, Восточной Европы и вообще Европы.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, есть ли шансы у Зеленского быть избранным во второй раз.

Также Politeka писала о том, что Рыбчинский высказался относительно критики в сетях из-за визита Ермака в Вашингтон.