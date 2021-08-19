В КГГА планировали демонтировать остатки советского памятника на площади Конституции, вокруг которых возводится сцена к концерту Андреа Бочелли 24 августа. Об этом говорится в заявлении организаторов концерта, передает «Укринформ».

«Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроено, постамент запланировано демонтировать. Поэтому довольно странным выглядит заявление заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива, что сцену для проведения концерта высокой музыки АндреаБочелли якобы устанавливают на месте массовых захоронений участников революции 1917-1921 годов», - сказали они.

Кроме этого, ранее в КГГА разрешили проведение на этой территории развлекательных мероприятий во время песенного конкурса Евровидение-2017, рассказали организаторы.

Памятник на площади был установлен в 1935 году. Он был посвящен участникам большевистского октябрьского восстания 1917 году против Украинской Центральной Рады, в котором большевики потерпели поражение. Погибшие участники восстания были похоронены украинским правительством в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка.

Во времена СССР на месте предполагаемого захоронения был установлен памятный знак с соответствующей надписью антиукраинского прокоммунистического содержания. Во время событий Революции Достоинства эта надпись была сбита, и большинство элементов памятника было разрушено. Сейчас постамент находится в аварийном состоянии.

Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуально, считают организаторы.

«Нет никаких подтверждений, что захоронение осуществлялись именно на территории, где сейчас расположена площадь Конституции и именно в том месте, где был установлен советский памятный знак», - рассказали они.

По предложению организаторов и Украинского института национальной памяти, после демонтажа остатков памятника погибшим большевикам планируется установить мемориальную плиту, надпись на которой должна выказать уважение к каждому погибшему и похороненному в Мариинском парке - «В этом парке похоронены погибшие во время событий Украинской революции 1917-1921 годов».