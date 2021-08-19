В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политический эксперт Владислав Дзивидзинский оценил вероятность повторения афганского сценария в Украине.

Эксперт отмечает, что ему бы очень не хотелось повторения афганского сценария в Украине, но это вполне возможно. В то же время он акцентирует внимание на том, что украинская власть не последовательна в своих действиях на международном уровне и не умеет вести системную политику.

Следовательно, объясняет Дзивидзинский, Украине не удается выстроить свою позицию на международной арене и уберечь то, что есть внутри государства. «Не можешь получить поддержку для себя – можно ее убрать у оппонентов. То, что сейчас делает украинская власть – она системно работает по внутренним оппонентам», - констатирует эксперт.

Также гость программы подчеркивает, что и украинцы, и власть постоянно питают определенные надежды относительно влияния на государство внешних факторов. «Вся наша современная история строится на построении каждый раз надежд, которые не оправдываются, достигается точка кипения и она превращается в так называемые революции...», - рассуждает он. А дальше, говорит Дзивидзинский, начинается разочарование и осознание отсутствия положительных перспектив для государства.

В то же время он отмечает, что общество больше внимания обращает на внутренние проблемы, чем на внешние: «Большинство наших граждан намного больше беспокоят вопросы внутренние, вопросы даже бытовые, нежели вопросы международной политики».

Как сообщала Politeka, Корчилава заявил, что Афганистан - это пример того, когда ты надоел уже всем и ничего не сделал.

Также Politeka писала о том, что Корчилава рассказал, как афганские события повлияют на переговоры Зеленского и Байдена.



