Продолжается ли сейчас в Украине падение ВВП? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
«Падение ВВП в Украине остановилось в пятом-шестом месяце этого года. Отмечается даже слабый шорох в сторону его роста. Но не следует забывать, что украинский ВВП стал падать в начале 2020 года, ещё до коронакризиса. Его падение продолжалось рекордно долгий срок, на уровне самых кризисных стран Африки и Латинской Америки. Большинство стран мира вышло на увеличение ВВП уже в четвёртом квартале прошлого года, а у нас он продолжал падать и в этом году – весь первый квартал и первую половину второго. С января 2020 года падение ВВП суммарно составило 20 процентов. Ни одна страна мира не имела такого падения – разве что где-нибудь в африканской глубинке. Фактически это не падение – это обвал экономики», - считает эксперт.
Он напоминает, что за экономическую ситуацию в стране отвечает Кабинет министров.
«Есть две высшие экономические институции: правительство и Национальный банк. Даже не президент, а именно они отвечают за положение дел в экономике. И то, что мы имеем сейчас – это результат их деятельности. Но за это нужно спрашивать также и с предыдущего руководства правительства и Нацбанка», - отмечает Андрей Новак.
Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Максим Яли заявил, что размер долговой зависимости украинской экономики равен 80 процентам ВВП.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Эктор Хименес-Браво после пожара признался, что готовится к отъезду из страны: "Из-за пандемии..."
Новая участница "Танців з зірками" сбросила 30 килограммов, и теперь это другой человек: "Ах, Настенька..."
Не стало известного музыканта, его хиты не теряют популярности: "Был представителем целого поколения"
Олег Винник потерял дар речи перед Поляковой в прозрачной накидке: "Воды несите, жарко стало"
Также Politeka сообщала, что, по мнению аналитика Вячеслава Черкашина, нельзя повышать налоги в такой ситуации, когда непонятно, растёт экономика или падает.