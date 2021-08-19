Продолжается ли сейчас в Украине падение ВВП? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Падение ВВП в Украине остановилось в пятом-шестом месяце этого года. Отмечается даже слабый шорох в сторону его роста. Но не следует забывать, что украинский ВВП стал падать в начале 2020 года, ещё до коронакризиса. Его падение продолжалось рекордно долгий срок, на уровне самых кризисных стран Африки и Латинской Америки. Большинство стран мира вышло на увеличение ВВП уже в четвёртом квартале прошлого года, а у нас он продолжал падать и в этом году – весь первый квартал и первую половину второго. С января 2020 года падение ВВП суммарно составило 20 процентов. Ни одна страна мира не имела такого падения – разве что где-нибудь в африканской глубинке. Фактически это не падение – это обвал экономики», - считает эксперт.

Он напоминает, что за экономическую ситуацию в стране отвечает Кабинет министров.

«Есть две высшие экономические институции: правительство и Национальный банк. Даже не президент, а именно они отвечают за положение дел в экономике. И то, что мы имеем сейчас – это результат их деятельности. Но за это нужно спрашивать также и с предыдущего руководства правительства и Нацбанка», - отмечает Андрей Новак.

Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Максим Яли заявил, что размер долговой зависимости украинской экономики равен 80 процентам ВВП.

Также Politeka сообщала, что, по мнению аналитика Вячеслава Черкашина, нельзя повышать налоги в такой ситуации, когда непонятно, растёт экономика или падает.



