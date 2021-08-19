Какую цель преследует Россия, проводя паспортизацию на временно оккупированной территории Донбасса? Этот вопрос рассматривает специалист по международно-правовым вопросам и дипломат Вадим Трюхан в программе «My.ua» с Екатериной Павловой

Как сообщает Трюхан, представители РФ заявляют о выдаче более 600 тысяч паспортов жителям временно оккупированного Донбасса. «Они пытаются таким образом гибридно ответить на запрос со стороны тех коллаборационистов, которые хотят в Россию», - объясняет он. В то же время на выборы, говорит эксперт, зарегистрировано примерно 2 тысячи человек.

По его словам, эта ситуация проблемная, ведь украинцы с российскими паспортами, по факту, находятся не в России, а в Украине, но постепенно они становятся чужими на этой территории.

В общем выдачу российских паспортов Трюхан называет пропуском в российский «рай». Тем не менее, он подчеркивает, что это единственная возможность для жителей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей хоть как-то выйти из того затруднительного положения, в которое их поставила Российская Федерация. «Россия, это такое государство, которое умеет создавать кризисы, и которая может их подкармливать. Не годами, а десятилетиями», - подчеркивает гость программы.

Кроме этого, он объясняет, что паспортизация позволяет РФ говорить о защите своих граждан и продолжать вести военные действия на Донбассе. «Те, кто получают паспорта, они пытаются моментально куда-то уехать в Россию», - отмечает Трюхан.

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