Спикер Трехсторонней контактной группы, внештатный советник председателя Офиса Президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович в программе «Ще не вмерла UA» Евгения Рыбчинского рассказал, о чем шла речь в Вашингтоне во время визита Кулебы и Ермака, куда они ездили для подготовки визита Владимира Зеленского

Он также отметил, что кое-кто в Украине умышленно пытается нивелировать значение усилий министра иностранных дел и руководителя Офиса Президента.

«Люди не ошибаются, они сознательно это делают. Они прекрасно знают, кто такой Ермак, и вообще, руководитель Офиса Президента. Но они так пытаются унизить», - замечает Арестович.

Он отмечает: руководитель канцелярии Президента полностью обеспечивает деятельность главы государства.

«А Президент – немного знаковая фигура в Украине. Я понимаю, что не такая знаковая, как те, кто дописывает там - Миша из Коломыи или Оксана из Сум, но все-таки что-то значит в этой стране. Несмотря на то, что руководитель Офиса полностью обеспечивает деятельность от аналитической до организационной, сказать, что это фигура, которая мало весит - я бы не сказал», - рассуждает Арестович.

Также он пояснил, стоял ли в повестке дня встречи в Вашингтоне вопрос украинских олигархов.

«Там стоял вопрос реформ. То есть борьба с олигархами - это не самоцель. Это институциональная реформа, которая частично касается реформ правосудия, например, тих самых судов, тих самых правоохранительных органов, СБУ в том числе, и энергетического сектора. В такой степени там обсуждался вопрос олигархов. Могу сказать, что деолигархизация - это выбранный курс, и он будет неизменным, осенью начнется по-настоящему», - пояснил Арестович.

Как сообщала Politeka, Рыбчинский сравнил убийство Шишова с убийством Ивасюка: «Выглядело это так, что тоже вроде суицид».

Также Politeka сообщала комментарий Рыбчинского по поводу того, почему в Вашингтон полетел Ермак.