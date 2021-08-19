Экономический эксперт Андрей Новак в программе «Что дальше» на канале «Знай24» объяснил, зачем власть сначала повысила, а затем снизила тарифы.

«Давайте сравним. Поднимают почти в два раза, а затем снижают на 15%. Давайте сами оценим, как это можно назвать. Конечно, это такая игра в какие-то добрые намерения для граждан, но все познается в сравнении – так же и в экономике. Цены и тарифы на энергоносители должны быть адекватными уровню доходов украинцев. А у нас сейчас по некоторым позициям энергоносителей цены выше, чем в Европе. А зарплаты, как мы понимаем, далеки от европейских», - говорит эксперт.

Новак рассказал, почему так происходит.

«Во-первых, потому что энергетический рынок Украины глубоко монопольный. А монополист работает по одинаковому принципу во всем мире. Самая высокая максимальная цена, которую может потребитель выдержать, и при этом самое низкое качество. Это закон работы любого монополиста в любой стране мира. И у нас то же самое происходит», - сказал он.

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