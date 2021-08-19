Каково политическое будущее Дениса Шмыгаля? По словам политического аналитика Александра Кочеткова, Шмыгаль оказался неэффективным премьер-министром, это вредит рейтингам правящей партии, а потому долго на должности он уже не задержится. Подробнее об этих перспективах он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?»

Кочетков утверждает, что Шмыгаль - слабый премьер и он не может справиться с проблемами государства.

В частности, эксперт говорит об экономике, об отсутствии денег, что не покроет даже компенсация за «Северный поток-2» суммой на 2,7 млрд. «А если наша труба будет пустой, то по ней же прокачка сейчас идет из России в Европу и за счёт этого газа у нас прокачка в города», - говорит он. Кочетков предупреждает, что в случае прекращения или уменьшения транзита через Украину экономика государства будет иметь серьезные проблемы.

По словам аналитика, Шмыгаль не вредит власти, но и не делает ничего в пользу государства. «Должен выворачивать наизнанку олигархат и все его схемы, чтобы эти деньги пошли в бюджет. Должен вынуждать к амнистии тех бизнесменов, которые вывезли деньги за рубеж и не могут объяснить свое состояние», - объясняет Кочетков.

По его мнению, власть, боясь потерять рейтинги, заменит Шмыгаля более сильным премьером и позаботится об экономике.

Как сообщала Politeka, Рейтерович предположил, что отставка Шмыгаля пройдет безболезненно.

Также Politeka писала о том, что Спиридонов рассказал, каких министров могут заменить.