Готова ли украинская власть к политическому кризису и есть и у неё план действий на этот случай? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» анализирует политический эксперт Владислав Дзивидзинский

«У власти есть множество планов, но никто не может сказать, что станет триггером для их запуска. Кто-то считает, что к этому подтолкнёт давление Запада, кто-то – что улица, и именно поэтому убрали с должности Авакова и прижимают Нацкорпус. Кто-то думает, что это будет Россия. Есть и другие возможные варианты, и их много. Стоит обратить внимание, как наши западные партнёры поступают с теми странами, которым обещали построение нового общества. После провала Будапештского меморандума американские заявления о гарантии целостности Украины выглядят только успокаивающим фактором. Исходя из действий США, можно предположить, что эти заявления окажутся пустыми», - считает эксперт.

При этом он допускает для Украины повторение афганского сценария, но исключает возможность того, что «ЛДНР» станет местным вариантом Талибана.

«Нам нужно перестать сидеть и ждать помощи от партнёров, а тем более основывать на этом принятие решений. Я говорю о решениях внутри страны – по развитию экономики, по запуску реформ, по политическому движению», - говорит Владислав Дзивидзинский.

Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Александр Солонтай рассказал, какие слои населения, скорее всего, выйдут на протест.

Также Politeka сообщала, что, по словам политолога Руслана Бортника, к протестной активности готовы до половины украинцев.