Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник получил на День рождения оригинальный подарок в виде именной звезды. Об этом у себя в Телеграмм-канале сообщил бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный, приложив фото соответствующего сертификата, пишет "КП в Украине".

Судя по координатам, указанным в них, звезда Artem Sytnyk находится в созвездии Дракона.

"Дракон на фене – это прокурор", - написал сбушник.

По данным Нескоромного, запоминающийся подарок главе НАБУ сделал один личных друзей – соратник бывшего президента Петра Порошенко. Однако фамилию экс-глава СБУ не назвал.

Отметим, что технически нельзя говорить о покупке звезды, однако ей действительно можно присвоить имя через Online Star Register. Такую услугу за деньги оказывают масса компаний.

Звезда KIC 11019801 в созвездии Дракона - это звезда класса коричневый карлик, которая в процессе эволюции должна превратиться в звезду типа голубой карлик.

Напомним, что День рождения Артем Сытник отмечает 19 августа.