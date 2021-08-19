Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник получил на День рождения оригинальный подарок в виде именной звезды. Об этом у себя в
Судя по координатам, указанным в них, звезда Artem Sytnyk находится в созвездии Дракона.
"Дракон на фене – это прокурор", - написал сбушник.
По данным Нескоромного, запоминающийся подарок главе НАБУ сделал один личных друзей – соратник бывшего президента Петра Порошенко. Однако фамилию экс-глава СБУ не назвал.
Отметим, что технически нельзя говорить о покупке звезды, однако ей действительно можно присвоить имя через Online Star Register. Такую услугу за деньги оказывают масса компаний.
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Звезда KIC 11019801 в созвездии Дракона - это звезда класса коричневый карлик, которая в процессе эволюции должна превратиться в звезду типа голубой карлик.
Напомним, что День рождения Артем Сытник отмечает 19 августа.