Православные христиане 19 августа отмечают один из двенадцати главных праздников - Преображение Господне.

Как сообщает «Знай» со ссылкой на Центр информации УПЦ о событиях , которые вспоминает Православная Церковь в этот день, рассказывают три евангелиста - Марк, Матфий и Лука.

Иисус Христос вместе с тремя апостолами Иаковом, Иоанном и Петром взошли на гору Фавор для молитвы. Здесь произошло удивительное событие-Господу, который молился, явились два ветхозаветных пророка-Моисей и Илия.

Они беседовали со Спасителем о крестных страданиях, которые он вскоре испытал.

Несмотря на просьбу Спасителя пребывать в молитве, ученики уснули. Проснувшись, они увидели, как их Учитель разговаривает с пророками.

Лицо и одежда Иисуса Христа стали совершенно белыми - Он Преобразился. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами.

Таким образом ученики смогли своими глазами увидеть свет Божественного естества Спасителя. Тогда же на небе появилось облако, которого испугались ученики.

На Фаворе были явлены три Лица Святой Троицы: Бог Сын, отец, голос которого доносился с небес, и Дух Святой, явившийся в образе облака.

Праздновать Преображение Господне начали в VI веке. Согласно Евангелию, Преображение Господне произошло за 40 дней до Светлого Воскресения Христова, однако, Православная Церковь перенесла его празднование на 19 августа, чтобы торжество не приходилось на дни Великого поста. На 40-й день после Преображения празднуется Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

На Божественной литургии убранство храма и одежды священников в этот день белого цвета. Белый цвет символизирует в этот день Божественный Фаворский свет.

По традиции в этот день после литургии во всех православных храмах освящают фрукты - яблоки, виноград, груши. Обычай приносить в церковь плоды и освящать их был установлен еще в Ветхом Завете.