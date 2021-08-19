Как будет в ближайшее время развиваться – или же, наоборот, затухать – российско-украинский конфликт? Своё мнение об этом в программе «My.ua» с Екатериной Павловой высказывает специалист по международно-правовым вопросам дипломат Вадим Трюхан.

«Я думаю, для российского режима эта осень будет очень тяжёлой. В этой стране будут проходить парламентские выборы, и высока вероятность, что в том или ином регионе народ, скажем так, взбунтуется. Вряд ли в России может произойти революция, а вот региональный бунт возможен. Можно вспомнить хотя бы Хабаровский край, где население поддерживает губернатора Фургала, которого Москва сняла с должности. Есть и другие подобные регионы. Путину нужно будет как-то отвлечь внимание своего плебса, и в такой ситуации он может решиться на рисковую авантюру», - считает дипломат.

По его мнению, на российских выборах, вне всякого сомнения, будут фальсификации.

«Важно то, как на них отреагируют в обеих столицах – в Москве и Санкт-Петербурге. Ведь рейтинг самого Путина в последнее время беспрецедентно снизился, а рейтинг партии «Единая Россия» ещё ниже, чем у него. Российской власти может понадобиться «маленькая победоносная война», и она пойдёт на обострение конфликта с Украиной», - говорит Вадим Трюхан.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт заявлял, что Европа сейчас переживает не лучшие времена и не может в одиночку противостоять России.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Трюхана, Украине не стоит рассчитывать на какую-либо поддержку со стороны Германии.