Активные посещения Офиса Президента и Министерства внутренних дел экс-министром инфраструктуры Владиславом Криклием связано с его намерением создать новую коррупционную систему при Министерстве

Об этом сообщает бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook, информируют Экономические новости.

«Потерпев фиаско, и с треском покинув кресло министра инфраструктуры, Криклий в очередной раз решил попытать счастья в государственных кабинетах. По нашей информации одиозный схематозник сейчас обивает кабинеты ОПУ с просьбой предоставить ему возможность пришвартоваться у кормушки - в обмен на долю в откатах. Речь идёт как о должности в центральных органах исполнительной власти, так и государственных предприятиях», - сообщил он.

И.Мосийчк подчеркнул, что после отставки, которую инициировал глава государства Владимир Зеленский, экс-министр пытался возглавить «Укрзализныцю».

«Однако провалы на последнем месте работы, создание теневого «бэк-офиса» и коррупция стали значительным препятствием и не дали ему шанс стать чиновником снова», - отметил он.

Именно поэтому по словам экс-нардепа, В.Криклий может начать реализацию коррупционных схем с МВД.

«Криклий бросил глаз на своё «чадо» - главный сервисный центр МВД. Говорят, уже провёл переговоры с новоиспеченным министром внутренних дел Денисом Монастырским. Дельцы вроде уже сошлись на процентах от откатов и в ближайшее время мы сможем увидеть Криклия на старом хорошо пригретом месте», - допустил Игорь Мосийчук.

Как известно, 18 мая 2021 года Верховная Рада Украины отправила В.Криклия в отставку, которую инициировал лично президент Владимир Зеленский. За это решение проголосовали 284 народных депутата, в частности, 216 представителей провластной фракции «Слуга народа». В монобольшинстве пояснили, что причиной поддержки вопроса отставки В.Криклия стала провальная работа Министерства, «Укрзализныци» и отсутствие прогресса в реализации многих инфраструктурных проектов.

