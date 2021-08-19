Деньги киевлян за парковку идут на красивую жизнь “главного парковщика” столицы Рахматуллина.

Он не задекларировал имущества больше, чем на 7 миллионов гривен, что является очень серьезным нарушением закона и может повлечь за собой уголовную ответственность, пишет "Стена".

Зам главы транспортного Департамента владеет 100-метровой квартирой на Крещатике за 700 тысяч долларов.

Кроме того, у него также есть квартира в Мариуполе за 180 тыс дол, земельный участок под Киевом за 40 тыс дол, авто за 25 тыс дол и гараж на Подоле за 20 тыс дол.

Из всего этого в свою декларацию он вписал только квартиру на Крещатике.

Интересно, почему Дмитрий Сергеевич так стесняется декларировать свое имущество?

И почему Густелев с Кличко допускают, чтобы среди их подчиненных были кадры с явным коррупционным шлейфом?

Надеемся, что совсем скоро правоохранители выяснят, каким образом скромному чиновнику из КГГА удалось приобрести себе столько имущества.

Тем более, как мы писали ранее, 26 июля НАПК начало полную проверку его декларации.