Специалист по международно-правовым вопросам и дипломат Вадим Трюхан в программе “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, даст ли Россия реальную помощь для временно оккупированной части Донбасса.

Вадим Трюхан заявил, что Россия не даст реальную помощь для временно оккупированной части Донбасса, о которой они говорят.

"Да не будет там никакой реальной помощи. Вы же видите, что сделали с нашего украинского Донбасса. Если раньше это была зона процветания, приезжаешь в Донецк — всегда получал удовольствие, насколько там много новых зданий, стадионы, бизнес-центры, гостиницы и так далее. А сейчас смотрел картинки, оно все вылизано, вычищено, но оно все мертво", - сказал Трюхан.

По его словам, при этом за Донецком вообще пустыня и выжженное поле.

"Никто там ничего не помогает. Они прекрасно понимают, что рано или поздно надо будет оттуда уходить. И они совершенно не заботятся о том, что туда надо вкладывать какие-то средства. Все, что они делают, они каким-то образом создают впечатление, что Россия помогает какой-то гуманитаркой, Россия помогает какими-то пенсиями, какими-то зарплатами", - добавил Вадим Трюхан.

Как сообщала Politeka , Подоляко заявил, что, к сожалению, Украина сама себя так поставила, что вопрос будет решаться без ее участия .