В программе «Романенко. Беседы» журналист и аналитик Бачо Корчилава рассказал, что могут украинцы вынести для себя из последних афганских событий и могут ли вообще.

Аналитик не отрицает того, что Украина - не Афганистан, но считает, что украинцам стоит обратить внимание на афганский опыт. «Конечно, в Украине все будет выглядеть по-другому, но в основе лежит один и тот же принцип. Однако человеку свойственно не верить, что с ним может произойти что-то плохое», - утверждает он.

По словам журналиста, на примере Афганистана можно увидеть, что становится со страной, которая смогла утомить собой весь мир. Он подчеркивает, что принцип брать деньги, брать обязательства и ничего так и не сделать не работает. «Если Россия предложит США и Европе торги по украинскому вопросу, то только от нас зависит, допустят ли они вообще такую мысль», - рассуждает Корчилава.

Попутно он вспоминает, что раньше предупреждал своих коллег о возможных территориальных конфликтах с РФ, хотя ему возражали, аргументируя это тем, что Украина не является Грузией. Корчилава подчеркивает, что страны могут быть разными и по масштабам, и по возможностям, но всегда действует один и тот же принцип. «Афганистан показывает, что бывает со страной, которая всем надоела. Украинцам стоит задуматься над этим», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Корчилава заявил, что события в Афганистане усилят роль России в Центральной Азии .