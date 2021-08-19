Политический эксперт Владислав Дзивидзинский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал события в Афганистане и рассказал, как они повлияют на Украину.

«В определенный момент Соединенные Штаты говорили всему миру, что регулярные войска государственные в Афганистане численно существенно превышают войска «Талибана» и нет никаких рисков. Но по факту, как мы видим, без оружия регулярные войска сдавали один за другим города под предлогом того, чтобы избежать жертв. Чем эта история закончилась? Тем, что сейчас «Талибан» захватил Кабул и объявил себя действующей властью», - говорит эксперт.

В то же время он отметил, что талибы не ограничивают себя от всего мира и уже пытаются выстраивать будущую международную политику.

«Но для нас, для украинцев, ключевой момент здесь важен не в том, что в Афганистане будет. Мы мало зависим экономически. А в том, как поступают те партнеры, на которых мы ориентируемся и на которых выстраиваем ожидания», - сказал Дзивидзинский.

По его словам, если в Украине начнутся активные боевые действия со стороны РФ, то надеяться на международных партнеров, в том числе и США, не стоит.

«Очевидно, что вряд ли они позволят русскому миру распространяться в сторону Западной Европы, и никто не хочет встречать российские войска у границ стран НАТО. Но то, что заботиться об Украине будут только после того, как свои личные интересы реализуют… Мне кажется, что это уже становится очевидным фактом, исходя из их поступков», - резюмировал эксперт.

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