Советский Союз довел традицию издевательства над народом до уровня искусства, от чего сама же элита и пострадала. Об этом в программе «БДСМ. Болевые разговоры» Алексея Толкачева рассказал политтехнолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Та часть, которая находилась на Олимпе, на троне тех, кто эксплуатировал, убивал, насиловал и причинял страдания целым народам – их потом репрессировали. Но пришедшие им на смену не изменили своей практики. Они ее «гуманизировали», исчезли болевые ранения, но скруты и захваты остались почти те же. Это практикует нынешнее руководство России. А вот постсоветский синдром готовности страдать, эта идея затянуть пояса осталась. Но почему-то эти пояса оказываются не на талии, а на горле. Это подавление, еще и пластырь на губы, потому что нельзя говорить - это практика постсоветских режимов, которая тяготеет к авторитаризму», - говорит Кулик.

На вопрос ведущего «Что делать с садистской властью?» он отвечает так: «Также есть модель поведения, это Южная Корея. Там последние 50 лет ни один президент не избежал уголовной ответственности. Или перевороты, или уголовная ответственность. Такая традиция смены власти заканчивается у них уголовной ответственностью для президентов и реальными сроками. Многие президенты или отсидели, или сидят».

«Вместе с тем садизм перенесен в культуру. Достаточно посмотреть южнокорейские художественные фильмы со специфическим вкусом к насилию, смакование боли, нанесения боли, получения боли. Это сублимация. Сублимация через художественный акт убирает насилие и БДСМ из политики, а там остается ответственность политического класса», - говорит Кулик.

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