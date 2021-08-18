В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» экономист Борис Кушнирук объяснил, какие проблемы у Украины с поставками газа и отоплением.

Как сообщает экономист, согласно принятому решению облэнерго будет получать от «Нафтогаза» газ для населения по цене 7,42, что меньше вдвое того, сколько он стоит в Европе.

Кроме этого, добавляет он, теперь местная власть устанавливает тарифы на тепло, а потому она будет исходить из цены 7,42. «Но если кто-то станет играть в популизм и снижать цену – это значит, что у теплокоммунэнерго не будет средств, чтобы расплатиться с «Нафтогазом» за полученный газ», - рассуждает Кушнирук и добавляет, что в таком случае «Нафтогаз» может отказаться поставлять газ.

Следовательно, эту ситуацию эксперт называет иллюзией подарка от местных властей населению. «Фактически от этого выиграют только бизнесмены, которые частично владеют теплокоммунэнерго», - констатирует Кушнирук.

В целом он объясняет, что власть решает все проблемы с газом и теплом в краткосрочной перспективе. «Впрочем, времени для долгосрочного решения уже и нет», - констатирует эксперт.

Как сообщала Politeka, Кушнирук рассказал, должна ли горячая вода поступать в дома централизованно.

Также Politeka писала о том, что Кушнирук посоветовал менять сети, так как они не соответствуют потреблению электроэнергии.