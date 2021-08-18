В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой директор ГО CHARITY TUNER Екатерина Жук рассказала, какое из коммунальных предприятий Киева работает хуже всего.

«Я считаю, что это КП «Киевтеплоэнерго», потому что очень много людей попали в ситуацию, когда им насчитывают какие-то лишние объемы потребленной горячей воды, а потом не пересчитывают. В период локдауна огромное количество людей получили платежки за отопление с огромными суммами. А все заявления и все, что касается перерасчетов, необходимо писать в центр коммунального сервиса», - рассказала она.

Жук сказала, что центр коммунального сервиса – это просто передаточное звено, им подаешь заявление, которое они должны передать дальше, но проходят месяцы, а реакции и ответа нет. А платежки не меняются, при этом начинают насчитывать пеню и штрафные санкции и получается замкнутый круг, считает она, потому что в договоре не прописано в течении какого срока КП «Киевтеплоэнерго» должен ответить на запрос.

«А с учетом роста тарифов на отопление люди просто перестанут платить и КП «Киевтеплоэнерго» тогда должны будут объявить себя банкротом и закрыться. Потому что люди не будут платить им столько денег, когда они не могут решить ни один вопрос. Ты получаешь услуги и платишь за них, но они оказываются недостаточно качественными, половину батарей холодные, а из крана с горячей водой течет теплая. И все эти проблемы невозможно решить никакими путями», - резюмировала она.

Как сообщала Politeka, что "Киевтеплоэнерго" не может закупить топливо и провести ремонт оборудования из-за 1 млрд грн долгов "Укрэнерго" на балансирующем рынке.

Также Politeka писала, что «Укргидроэнерго» подала в суд на «Укрэнерго» из-за долга 1,4 млрд грн за балансирующий рынок.