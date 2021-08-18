К чему приведет закрытие школ в Украине? Об этом рассказал ректор Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП), бывший министр образования и науки Украины Станислав Николаенко в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Прежде всего гость программы ссылается на классиков, которые писали о школе так: «Если вы хотите, чтобы у вас была и армия, и оборона, и церковь – то стройте школы». Следовательно, закрытие школ в Украине Николаенко считает неправильным.

Как он предупреждает, однажды в Украине можно будет насчитать больше университетов, чем школ. Чтобы не быть голословным, экс-министр образования и науки сообщает, что сегодня в Украине 15 тысяч школ, а еще 10-15 лет назад их было 22 тысячи. Это, констатирует он, следствие массового закрытия школ в селах, чья судьба его особенно тревожит.

Кроме этого, Николаенко ссылается на статью 53 Конституции Украины, которая оберегает украинское образование, а потому закрытие школ является ограничением права человека на образование. «Я считаю, что сегодня школа – это источник и экономики, и морали, и вообще развития нашего украинского народа, основа развития украинского народа», - заключает гость программы.

Как сообщала Politeka, Томенко назвал причину украинской студенческой миграции в Польшу.

Также Politeka писала о том, что Греба рассказал о перспективах «университета будущего» Зеленского.