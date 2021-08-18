Не пафос, а единение государства с народом. Футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» рассказал, как, по его мнению, нужно переосмыслить празднование Дня Независимости.

«Будет парад на Крещатике, я очень рад, что президент вернулся к тому, что надо чествовать солдат. Но их надо чествовать, а не муштровать», - считает Толкачев.

По его мнению, не стоит мордовать наших военных несколько суток на репетиции парада, а намного лучше просто пройтись с улыбками, цветами, поприветствовать друг друга и даже не ограничивать парад только показом войск.

«Покажите нам наших МЧС, наших пожарных, наших спасателей, которые вырезают пострадавших из машин после ДТП – всех тех, кто нам служит. Давайте поприветствуем на параде наших врачей, врачи тоже спасают украинцев не менее, чем солдаты на передовой. Они заслуживают того, чтобы им бросали цветы, их приветствовали и им улыбались», - заявил Толкачев.

Футуролог уверен, что на параде должны быть представлены все те служащие, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность и работают ради людей.

«Вот на эту 30 годовщину я хочу, чтобы было не столько торжеств, столько пафоса, сколько душевности и единения государства со своим народом. Покажите, что государство работает для народа. И тогда, я уверен, произойдет трансформация ценностей и сознания как у общества, так и у верхушки государственного аппарата. Украина изменится в своем лице», - заверил Толкачев.

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