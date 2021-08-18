Если нет стабильных источников дохода, то накопительную систему пенсий ввести не удастся. Подробнее об этом рассказал политический эксперт и блогер Тарас Загородний в программе «Суть событий» с Любовью Завальнюк на канале «Знай.ua».

Прежде всего Загородний задает один важный вопрос: «А куда будут вкладываться деньги для того, чтобы получать стабильный доход? Где в нашей стране есть стабильный доход? Нет в нашей стране стабильного дохода».

В таком случае, рассказывает он, власть прибегает к хитрости, обещает новые возможности, предлагает купить акции иностранных компаний. Как объясняет эксперт, речь идет о том, что из страны будут идти деньги, а это не сработает, ведь нет никаких гарантий, что будет с акциями - они упадут или вырастут.

Также он акцентирует внимание на том, что государство должно давать возможность малому бизнесу развиваться и обеспечивать себе хоть минимальный доход. «Платить налоги нужно с доходов определенного уровня. То есть, когда у тебя ниже — ты не должен платить налогов, в действительности. Больших налогов», - предлагает Загородний. Кроме этого, говорит эксперт, люди работают неофициально с целью сохранить субсидию. Тем же, кто платят налоги, отмечает он, государство бы должно было давать в обмен сервис, но этого нет.

Итак, Загородний заключает, что власть делает все наоборот, а потому нет никаких гарантий, что в будущем население будет иметь пенсию. «Потому что они не дают возможности людям развивать бизнес, и чтобы та солидарная система, которая у нас существует — она как-то развивалась, и наполнялся этот бюджет», - подчеркивает политолог. Он добавляет, что Украина деиндустриализуется, царит массовая безработица, а потому люди выезжают за границу.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, почему Украине не подходит накопительная пенсия.

Также Politeka писала о том, что Завальнюк рассказала, при каком условии начнутся дополнительные пенсионные выплаты.