Политтехнолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что страдания и поражения стали частью культурно-исторической традиции Украины, и это мешает ей двигаться вперед. Об этом он рассказал в новом выпуске программы «БДСМ. Болевые разговоры» Алексея Толкачева.

«Большинство дат, которые мы отмечаем, означают наши поражения или какие-то страдания. Годовщина, хороним, страдаем, плачем, поем, снова плачем. И есть целая когорта людей, которые в этом дискурсе, в этой парадигме только могут существовать. Вытянуть их поговорить о каких-то достижениях или победе фактически невозможно. Они в этих победах увидят измену и поражение. Культ победы каким-то образом стирается из нашей памяти, политической культуры, политического дискурса», - говорит он.

Это не может не пугать, потому что это нация, которая постоянно страдает.

«Я знаю одну такую нацию, это Парагвай, которая во время войны со своими соседями в XIX века потеряла две трети территории и более половины населения. Там культ государственности был долго построен на страдании, на переживании собственного поражения. Парагвай не преодолел этой родовой травмы, когда из страны, которая была индустриальной, которая конкурировала с Бразилией, которая первой из латиноамериканских стран провела индустриализацию, привлекая немецких специалистов, выигравшей войну в Боливии - в то время более сильной, чем Парагвай, затем, оказавшись во вражеском окружении, была уничтожена», - рассказывает политтехнолог.

Парагвайцы переживают это до сих пор, у них вся история на этом построена.

«Они в каждой своей победе обсуждают свое поражение. Я бы не хотел превращения Украины в римейк Парагвая, хотя Парагвай сейчас от этого излечивается», - делает вывод Кулик.

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