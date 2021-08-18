Командир чеченского батальона имени Шейха Мансура Муса Чеберлоевский в программе «On target с капитаном Гар и Табах» сказал, что война на Донбассе не закончена, и его формирование находится в постоянной боевой готовности.

«За семь лет, когда мы находимся в Украине, наши потери составили два человека убитыми и несколько легко раненых. Война еще не закончена. Что принесет завтрашний день, мы не знаем. Поэтому мы не ушли с войны совсем. Мы на базе держим боеготовность, в течение суток мы можем собрать всех наших бойцов», - комментирует он.

Комбат рассказал, как стал боевым командиром во время первой войны Чечни с Россией.

«Когда в 1991 году я вернулся из армии и поступил в президентскую гвардию, я три года находился в городе. Когда первая война началась, наступление на Грозный было с трех сторон: Дагестана, Ингушетии и с Моздока. На пути колонны, которая двигалась со стороны Моздока на Грозный, стояло мое село. Там равнинная часть и условия для обороны были сложными. Мы с ребятами собрались в ополчение и начали оборонять свое село. Из города к нам пришли на помощь спецназ, ОМОН и другие. Они несколько дней стояли, но колонна уже начала обходить село по хребту. Какая-то часть остановилась и начала обстреливать нас. И наши помощники отступили и начали укреплять город. А мы остались в селе», - вспоминает боец.

Поскольку он был больше других знаком с военным делом, поневоле пришлось взять командование на себя.

«Ребята приходили и у меня что-то спрашивали, просили боеприпасы. Так ситуация сделала меня командиром», - говорит Муса Чеберлоевский.

Рoliteka сообщала о том, что украинский бизнесмен сирийского происхождения Усама Кафа объяснил как разрешить конфликт с конкурентом или недовольным гостем .