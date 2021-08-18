Экономист Борис Кушнирук в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что потребление электроэнергии значительно возросло, однако системы, которые строились еще в прошлом веке, не могут обеспечить нужный уровень поставок.

«У нас потребление электроэнергии значительно возросло, а система остается старая. Вы не можете обеспечить постоянное снабжение электроэнергии, если вы не обеспечите увеличение мощности сетей. А это стоит денег. Начиная с того, что во всех домах нужно менять сети, так как они не соответствуют тому потреблению, которое есть. И поэтому они часто горят, у нас постоянно идет сейчас отключение домов от электроэнергии», - говорит эксперт.

По его словам, если система подстанции не выдерживает, то она просто отключается.

«Там все просто. Там работает автомат, и он отключает ее. В результате вы сидите вообще без света», - сказал Кушнирук.

Экономист отмечает, что для облэнерго нужна государственная программа, которая предусматривала бы за следующие 7-8 лет существенное увеличение мощностей.

«Начнем даже с банальной вещи. Мы видим, как ежегодно растет температура летом. Пожилые люди, извините, у нас начнут умирать как насекомые, потому что они не будут выдерживать того теплового удара, который они получат в квартирах. Идет сейчас глобальное потепление. Если оно идет, то вам просто необходимо подготовиться к тому, чтобы установить во всех помещениях кондиционеры. А это сети... Их же за один день не сделаешь. На это нужны годы», - заявил он.

Также эксперт считает, что все газовые плиты по всей стране нужно заменить на электрические.

«Это опасно. Буквально вчера была информация о том, что погибли два человека от очередного взрыва газа в доме. И это, к сожалению, у нас информация чуть ли не еженедельная. Еженедельно у нас гибнут люди. Поэтому нужно понять, что нам нужно готовиться», - резюмировал Кушнирук.

Как сообщала Politeka, Скаршевский заявил, что в этом отопительном сезоне расходы украинцев резко повысятся.

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