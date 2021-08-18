Ветеран полка «Азов» Юрий Ионов «Таксист» записал и выложил в соцсетях видео, что отрицает утверждения некоторых политиков и блогеров о его смерти.

"В последнее время из-за ряда причин я отсутствую в медийном поле и не посещаю различные публичные мероприятия. За это время мою скромную персону успели несколько раз убить, похоронить, и даже растворить в бочке с кислотой», - рассказал на видео Ионов.

Среди тех, кто распространял слухи о его смерти, Ионов называет пророссийских политиков Илью Киву и Анатолия Шария, а также ветерана и блогера Валерия Ананьева. В конце видео Ионов советует не верить блогерам, ведь по его мнению, они выполняют заказ «сверху»: «Подумайте несколько раз, стоит ли верить другим сенсациям, о которых вещают эти негодяи», - отметил